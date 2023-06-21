رغم انتقاله النهائى.. غموض حول مستقبل مصطفى محمد مع نانت الفرنسى

يحوم الغموض حول مستقبل مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسى، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

كانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف نانت في الصيف، رغم انتقاله النهائي إلى الفريق قبل أيام قليلة.

وأعلن نادي نانت عن تعاقده رسميًا مع مصطفى محمد حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعد تفعيل شرط أحقية الشراء من جالطة سراي، مقابل 5.7 مليون يورو.

غموض حول مستقبل مصطفى محمد مع نانت فى الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مصطفى محمد قد يرحل عن صفوف نانت في الصيف، رغم انتقاله النهائي إلى الفريق قبل أيام قليلة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بيير أريستوي، المدير الفني لفريق نانت، لن يُمانع رحيل مصطفى محمد في الصيف، وذلك في حال أراد اللاعب ذلك.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن أريستوي يتبع سياسة الاستفادة ماديًا من مصطفى محمد، في حال وصول عرض مُغر من أحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

يذكر أن المدرب بيير أريستوي قد وقّع أيضًا على عقد لمدة عامين في منصبه كمدير فني لفريق نانت الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى اهتمام أندية مونبلييه الفرنسي وطرابزون سبور التركي بالحصول على خدمات مصطفى محمد، وذلك قبل تفعيل بند انتقاله النهائي إلى نانت.

وقدم مصطفى محمد موسمًا رائعًا مع نانت، حيث نجح في أن يكون هدّاف الفريق برصيد 11 هدفًا خلال 51 مباراة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ونجح مصطفى محمد في قيادة نانت للبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل 2023-2024، حيث كان يصارع على الهبوط حتى الجولة الأخيرة، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس عشر في الموسم الماضي.