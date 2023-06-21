أسامة ربيع: مشروع تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس مستدام وذو عائد كبير

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر لقناة السويس حيث لم يتم تطويره منذ عام 1990.

وقال رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عبر قناة «إكسترا نيوز»: "لم يقترب أحد من القطاع الجنوبي منذ ذلك الوقت، قاع القطاع الجنوبي صخري والعرض ضيق والتيارات المائية تؤثر فيه كل هذه كانت صعوبات أمامنا".

وأضاف: "اقتحمنا هذا الملف ودرسنا الموضوع جيدًا وكان موجودًا في الأدراج وبدأنا نعمل عليه بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مناقشات طويلة جدًا".

وتابع: "مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس سيكون حجر الزاوية لتكون القناة ازدواجية كاملة" مؤكدًا أن المشروع مستدام ومهم وله عائد كبير جدًا.