التصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه بلكونة منزل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه بلكونة منزل قديم بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك عقب ورود تقرير مفتش الصحة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي بمنطقة الشدية دائرة المركز، وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.