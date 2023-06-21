رئيس الوزراء البريطانى: نسعى لتوفير كل المقومات لإعادة تعافى أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سعي بلاده لتوفير كل المقومات لإعادة تعافي أوكرانيا وتقديم المساعدات اللازمة.

وأشار سوناك إلى أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على إجراء إصلاحات لجذب استثمارات.

ولفت سوناك إلى أن روسيا تعمل على تدمير الاقتصاد الأوكراني، مستدركًا: على روسيا أن تدفع ثمن الدمار والخراب في أوكرانيا، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على دعم أوكرانيا في ساحة المعارك وخارجها.

وتستضيف لندن، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا لدعم أوكرانيا يستمر يومين، بحضور أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.

روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق موسكو

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة تاس الروسية، نقلًا عن مصدر مطلع، أنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة الجيش الروسي.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي تمكنت من إسقاط 3 طائرات بدون طيار في موسكو الجديدة، في حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك في منطقة انتشار فرقة تامان في ريف العاصمة.

وأضاف المصدر أن الطائرات سقطت دون أن تتسبب بأي أضرار على الأرض، موضحًا أنه سيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرتين دون طيار، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات.

وأضاف المسئول الروسي، عبر منشور على موقع تيليجرام، أن مسيرتين سقطتا صباح اليوم عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية نتيجة الاعتراضات العسكرية، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وحذر نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إيجور سيروتكين، من وجود تهديد حقيقي بحصول منظمات إرهابية على فرصة لحيازة وسائل تدمير إشعاعي وكيميائي.