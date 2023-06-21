التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من هيئة "فولبرايت" للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لبرامج هيئة فولبرايت للدارسين المصريين، وذلك في جميع التخصصات بالمجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأفاد الإعلان عن توافر منح ممولة بالكامل للحصول على درجة الماجستير لخريجي الجامعات في عدد من تخصصات العلوم الإنسانية والعلمية، وذلك لمدة عامين، ويشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على TOEFL ITP 550، والحصول على تقدير "جيد" بدرجة البكالوريوس للمتقدمين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الحد الأدنى "جيد جدا" للمتقدمين في العلوم.



ولمزيد من التفاصيل عن منح الماجستير من خلال اتباع الرابط التالي:

https://fulbright-egypt.org/program/student/

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو2023.

ومن جانب آخر لفت الإعلان لتوافر منح ممولة بالكامل لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات بإحدى الجامعات الأمريكية، وذلك للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه بالجامعات بمصر، وتتراوح مدة هذه المنح من 6 إلى 9 شهور.



ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح من خلال اتباع الرابط التالي :

https://fulbright-egypt.org/program/vsr/

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو2023.

وأشار الإعلان لتوافر منح للإشراف المشترك مع أستاذ أمريكي للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات، ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح يمكن اتباع الرابط التالي:

https://fulbright-egypt.org/program/js/

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 26 سبتمير2023

كما تم الإعلان منح ممولة بالكامل للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة، لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور ولمزيد للتفاصيل حول هذه المنح يمكن اتباع الرابط التالي :

https://fulbright-egypt.org/program/arts/

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو2023.

وأفاد الإعلان عن توافر منح لخريجي جامعة الأزهر وكليات دار العلوم في مجالات الدراسات الإسلامية للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو جمع مادة علمية للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه، ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح يمكن اتباع الرابط التالي :

آخر موعد للتقدم: 1 يوليو2023

ولمعرفة كافة تفاصيل منح الماجستير اضغط على هذا الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/is

وأشار الإعلان لتوافر منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث، ولمعرفة كافة تفاصيل هذه المنح على الرابط :

https://fulbright-egypt.org/program/scholar

علمًا بأن آخر موعد للتقدم: 26 سبتمبر2023.

ولفت الإعلان لمنح للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال، بهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح اتباع الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/ulmba

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2023

وأشار الإعلان عن توافر منح أبحاث في مجال إدارة الفنون والمؤسسات الفنية والمتاحف ودراسات التراث للعاملين في هذا المجال.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/scholar-arts

علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 26 سبتمبر2023.

في حين نوه الإعلان عن منح برنامج زمالة هيوبرت همفري للدراسة واكتساب الخبرة الإدارية والقيادية للمهنيين الذين لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات من بعد الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس والذين لديهم قدرات قيادية واهتمام بالخدمة العامة في بلادهم.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/hhh

علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو13 يوليو2023.

كما تتوافر منح لمدرسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو المجالات الأخرى ذات الصلة لتحسين مهاراتهم في التدريس وتعزيز إجادتهم للغة الإنجليزية بالإضافة لتدريس اللغة العربية في إحدى الجامعات الأمريكية.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/flta

علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو25 يوليو2023.

جدير بالذكر أن المنح ممولة بالكامل وتغطي كافة نفقات الإقامة والتأمين الصحي والسفر إلى ومن الولايات المتحدة بالإضافة للنفقات الدراسية.



علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.