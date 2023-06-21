الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجا تدريبا حول طرق استخلاص زيت الزيتون

إستخلاص الزيوت
إستخلاص الزيوت

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا بعنوان "طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته"، خلال الفترة من  19 وحتى 21 يونيو الجاري، لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون، كذلك أصحاب مزارع الزيتون.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن زيت الزيتون هو زيت مستخرج من ثمار الزيتون و له العديد من الاستخدامات فى مجال الطب و الصيدلة والأغذية وفى صناعة الصابون. زيت الزيتون يستهلك بكثره لكونه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة ومضادات الأكسدة الطبيعية، واستهلاكه يعمل على خفض الكوليسترول الضار LDL-cholesterol  وبالتالى يقلل من حدوث أمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الأمراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الأوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الأحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة، ووجد أنه نتيجة لاحتواء زيت الزيتون على مضادات أكسده طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تقوم بربط الشقوق الحرة والذى يؤدى تراكمه إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامه لها تأثير في إحداث أمراض سرطانية وبالتالى استهلاك زيت الزيتون يمنع تكوين تلك الأمراض (حيث تعمل الشقوق الحرة على تقدم عمر الخلايا) إضافة لحماية الزيت من التأكسد. 

يعتبر زيت الزيتون المستخرج من ثمار الزيتون باتباع طرق التصنيع الجيدة قد يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية والجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لا سيما الربو وقرح الجلد و الهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات، وهو مضاد للبكتريا والفطريات والطفيليات والفيروسات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة، وكذلك مفيد في علاج الأمراض الفيروسية.

  من جهته، أكد الدكتورعاطف عشيبة أن البرنامج التدريبي يضم حزمة من الموضوعات النظرية والعملية الهامة التى تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال إنتاج زيت الزيتون والتعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودته وكيفية الحكم على جودة زيت الزيتون حسيا منها:-

 •  علاقة درجة النضج وتقنيات الجمع والنقل بجودة زيت الزيتون 
•  علاقة تقنيات الاستخلاص والتنقية (الترشيح) والتعبئة والتغليف بجودة زيت الزيتون
• مواصفات الجودة الكيميائية والطبيعية ومعايير النقاوة لزيت الزيتون.
• تأثير التخزين على جودة زيت الزيتون وأفضل الممارسات المتعلقة بتخزين زيت الزيتون
• مواصفات الجودة الحسية لزيت الزيتون.
• اقتصاديات تصنيع زيت الزيتون

الزراعة تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبا حول طرق استخلاص زيت

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