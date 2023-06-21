الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو البرلمان المصري: الحوار الوطني يقدم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب كمال جوش، عضو البرلمان المصري السابق، إن من أهم المحاور النقاشية التي تضمنها جلسات المحور الاقتصادي الأخيرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكيفية خلق حلول وتوصيات لصالح دعمها، والتي بدورها لها دور كبير في دعم الاستثمار المصري، ويتم هذا من خلال بعض الإجراءات المقترحة للتيسير عليهم مثل تفعيل دور الشباك الواحد، وتخفيف الضرائب، وخفض الرسوم على المشاريع الصغيرة، وتقديم منح من البنوك بتسهيلات حكومية ميسرة.

وأضاف جوش في آخر جلسات الحوار الوطني لـ "للدستور"، أن من أهم خطوات دعم الاقتصاد المصري هو دعم المنتج المصري المحلي الصنع، وكيفية فتح له قنوات تسويقية داخلية وخارجية مع دعم وتشجيع الأيدي العاملة، ليكون المنتج المصري رائدًا في الاستثمارات وبندًا هامًا للاستثمارات التصديرية.

وتابع أنه بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزمه الاستجابة لكل مطالب الحوار، التي تقع تحت صلاحياته، مع احالة الباقي للبرلمان للتحرك بشأنه فورًا، فإننا نطمأن المواطنين بأن توصيات الحوار الوطني سيكون لها مردود ايجابي وملموس في حياة المواطن المصري.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشه شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، و لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة اهم القضايا الاقتصادية ومنها  الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والاجراءات السريعة المتخذه، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة و آليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

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