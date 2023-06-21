الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقطت عليه بلكونة فى بنها

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه بمدينة بنها، سقطت عليه بلكونة منزل قديم خلال لعبه أسفلها.

 

البداية بتلقي اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم.

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي بمنطقة الشدية دائرة المركز، وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

مدينة بنها المباحث الجنائية مركز شرطة بنها

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