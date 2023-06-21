الغضبان: الشباب الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد عبد الجواد والمستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية، معربا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بالقامات الشبابية في الأحزاب ، قائلا: "إن هؤلاء الشباب هم الذين يستكملون خطة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية".

وأكد محافظ بورسعيد بأن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، والذي يجب استغلال كافة أفكارهم وآرائهم البناءة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، مؤكدًا على تقدير دور الأحزاب جميعا ببورسعيد، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة بورسعيد وخدمتها، منوها بأن بورسعيد تمر بمرحلة مهمة بالتزامن مع اقامة ‏مشروعات عملاقة في غرب وشرق وجنوب المحافظة ، مشيرا إلي أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول الشباب، الذين لديهم القدرة علي الابتكار والإبداع ، التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة للشباب قائلا "أنتم المستقبل ولا بد من إدارة الحوار والنقاش للتعرف على خطط الدولة وفقا للإمكانيات المتاحة"، لافتا أن الحوار يجمع الشباب والسياسيين وذوي الخبرة، للتعرف على خطط وجهود الدولة المصرية لأننا جميعا شركاء الوطن، مشيرا أن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف على آراء الشباب على أرض الواقع لنقلها للقيادة السياسية، وتبادل الرؤى السياسية.

وأشار محافظ بورسعيد أننا نشهد حاليا معركة وعي والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية ،موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية و الوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات ، قائلا إن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراض جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة وعملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين.

وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، من إنجازات و مواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، كما لفت إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع الأساس والبنية التحتية في كافة المجالات، وتمت إقامة مدن جديدة ومنظومة غير مسبوقة من الطرق والكباري تكلفت مليارات الجنيهات، وذلك من أجل مستقبل الشباب.

ولفت إلى أن تنمية الصناعة جاء نتيجة إقامة مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وعلي رأسها إقامة مصانع بالمنطقة الصناعية، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، ولفت أن الرئيس وجه بتحصين أبنائنا من خلال الحوار الوطني وقائلا "إن الرئيس جعلنا نعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة المواطن أولا"، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، مؤكدًا علي ان المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية، فضلا عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محوري بشرق بورسعيد، بالإضافة الي اقامة المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد.

ووجه جميع ممثلي الأحزاب، الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على إقامة الحوارات الوطنية والشبابية بمحافظة بورسعيد، مُؤكدين أن المؤتمر يهدف لضرورة التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة و أن الهدف هو تعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية للوقوف على هذه المشكلات لتحقيق تلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار والاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.

وشهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ويأتي ذلك بالإضافة لفتح باب الحوار للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية التوعية المجتمعية، وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد المحافظ علي ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع شباب الأحزاب ببورسعيد، ‏لمناقشتها واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتكم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

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