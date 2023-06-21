هيئة الاستثمار بالعراق: التعاون المصرى الأردنى العراقى سيخلق بيئة استثمارية متميزة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، حيدر محمد مكية، أن التعاون بين مصر والأردن والعراق سيخلق بيئة استثمارية متميزة في البلدان الثلاث، مشيرًا إلى أن الحكومات في الدول الثلاث ورجال الأعمال يسعون إلى تحقيق التكامل والتعاون من أجل مصلحة شعوب هذه الدول والمنطقة بشكل عام.

وقال مكية، على هامش منتدى الأعمال الأردني- العراقي، إن آلية التعاون بين القاهرة وعمان وبغداد تؤكد الشراكة والتعاون العربي، موضحًا أن العراق يعمل حاليًا على مد خط النفط من الفاو إلى العقبة ومن ثم إلى مصر وكذلك الربط الكهربائي بين الدول الثلاث.

وأضاف، خلال المنتدى المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، أن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأعمال العراقيين في الأردن وبالتالي سيعملون مع رجال الأعمال الأردنيين وكذلك مع النظراء في مصر لتحقيق التكامل بينهم، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل وليس التنافس، وهو ما تقوم به الدول الثلاث مع بعضهم البعض من خلال هذه الآلية.

وحول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني الأسبوع الماضي للقاهرة، قال مكية إن اللقاءات بين أعضاء اللجنة المصرية العراقية على مستوى رؤساء الوزراء في القاهرة كانت جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه تم التباحث في كل القضايا والمشكلات التي قد تعوق الاستثمار في البلدين الشقيقين، وتم التأكيد على العمل على إزالتها في القريب العاجل وخصوصًا فيما يخص رجال الأعمال العراقيين الراغبين في الاستثمار في مصر الشقيقة.

وعن المنتدى الأردني العراقي، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة بناء المزيد من الجسور الاقتصادية بين عمان وبغداد، مؤكدًا وجود فرص استثمارية كبيرة في البلدين.

ولفت إلى أن الساحة العراقية تشهد حاليًا انطلاق الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير يتمثل بإنشاء "طريق التنمية" يصل إلى الأردن وسوريا بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة.

ونوه بأن الحكومة العراقية وعبر قانون الاستثمار وتعديلاته تقدم العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات للمستثمرين بهدف استقطابهم، مطالبًا المستثمرين بالذهاب إلى العراق والاطلاع على الفرص في قطاع الإسكان من خلال بناء المدن السكنية وغيرها.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، مندوبًا عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، افتتح منتدى الأعمال الأردني- العراقي، بهدف الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق ومرحلة جديدة من العمل والمنافع المشتركة.

وينظم المنتدى، الذي يشارك فيه مسئولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".

ويناقش المشاركون في المنتدى، خلال جلسات عمل، الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن.

كما سيناقشون الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات والتجارب وقصص النجاح.