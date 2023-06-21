الشعب الجمهوري: اعتماد الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني يدعم استمرارنا 

قال السيد عبد الصبور محمد، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني من أهم المحاور الحيوية التي ترتبط بكافة المحاور الأخرى والتي لها تأثير ملموس على المواطن المصري، ومن خلال جلسات المحور الاقتصادي تم مناقشة مشكلات الاستثمار وارتباطها مع الصناعة وكيف يؤثر كل منهما على الآخر.

وأضاف لـ“الدستور” أن جلسات الحوار الوطني تتم بمناقشة خبراء ومتخصصين وما يعزز دورنا الحواري هو توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم واعتماد وقبول كل توصيات ومطالب الحوار الوطني التي تقع تحت صلاحياته، وسيحال الباقي للبرلمان للتحرك بشأنه فورًا، ليلمس المواطن المصري أثرها ومردودها الإيجابي.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

وتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة و آليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.