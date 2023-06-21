الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 61 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى  1.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها61%.

وأشارت ابيانات الإحصاء، إلى قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل  1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل  3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 828.8 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 325.4 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 209.5 مليون دولار.
4. منتجات كيميائية غير عضوية  بقيمة 76.8 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 51.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022

1. حبوب بقيمة 581.9 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 297.8 مليون دولار.
3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.
4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية  بقيمة 135.2 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 110.4مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل  276.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض  قدرها 4.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

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