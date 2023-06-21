غدًا.. البنك المركزى يُحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تجتمع لجنة السياسة النقدية، غدًا الخميس، لتحديد أسعار العائد الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأعلن البنك المركزي في يونيو 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية، يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي "فائض الاحتياطيات" إلى الإطار التشغيلي السعري "سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة" والمعروف بنظام الكوريدور "Corridor System"، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر العائد بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

وبالتالي يساعد نظام الكوريدور في التغلب على تذبذبات أسعار العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة. يقوم البنك المركزي بالإعلان عن أي تغييرات في نطاق السعر، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية واتفاقية إعادة الشراء "REPO" وعمليات السوق المفتوحة وِفقًا لحالة السيولة في السوق.

واتخذت مستهدفات التضخم مساراً تنازلياً من أجل السيطرة على توقعات التضخم منذ أن أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم المستهدف في مايو 2017. وفى ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وجرى تصميم سياسة تحديد أسعار العائد لتحقيق استقرار الأسعار مع تقليل التقلبات في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، يدعم احتواء التضخم تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي يقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى متوسط.

وتحدِّد أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية وِفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، فإن لجنة السياسة النقدية تتكوّن من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يضم في تشكيل لجنة السياسة النقدية عضوًا يتمتع بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مراتٍ سنويًا لمناقشة وضع السياسة النقدية ويُعلن عن اجتماعاتها في جدول في بداية كل عام على موقع الإلكتروني للبنك المركزي، من الممكن أيضًا عقد اجتماعات استثنائية في الظروف الطارئة.