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مصر

بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة "الصحة" لتأمين احتفالات عيد الأضحى طبيًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الخطة تتضمن الدفع بـ2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين بكل المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ10 لانشات إسعاف نهري.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ24 ساعة في أقسام "الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق".

وأشار إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة؛ لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات والإبلاغ عن أى احتياجات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وأضاف أن الخطة تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع وهى فرق تتكون من تخصصات "طوارئ، جراحة، مخ وأعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة"؛ لتقديم الدعم الطبي لأى مستشفى حال احتياجها لذلك على مستوى كل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة، مع التواصل والتكامل التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والمستلزمات الطبية، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.

وأوضح أن خطة التأمين الطبي تشمل تدعيم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كل إجراءات مكافحة العدوى على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".

وقال إن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل أيضًا تكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكد على تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والتزامها بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم، والتأكد من أنها تحمل شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية، والتزامها بالإجراءات الوقائية.

ولفت إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت ومخازن ومصانع اللحوم، فضلًا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

الصحة خطة التأمين الطبى احتفالات عيد الأضحى المبارك تواجد الفرق الطبية فرق الانتشار السريع مشتقات الدم المنشآت الغذائية اللحوم المصنعة

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