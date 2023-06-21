الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: يوسف القرضاوى وراء محاولة اغتيال على جمعة وأفتى بقتل البوطى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، أفتى بقتل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والداعية السوري رمضان البوطي صاحب كتاب فقه السيرة.

 

وأضاف “الباز”، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه أُخذ بفتوته وتم التنفيذ وقتل البوطي في المسجد وهو يقول درس في الجامع، مردفا: "ثم يتحدثون عن حرمة الجوامع ويدعوا كذبا أنهم هوجموا ف المساجد".


ولفت “الباز” إلى أن الدكتور علي جمعة نجا من محاولة اغتياله من قبل حسم الذين نفذوا المحاولة بناء على فتوى القرضاوي والتي نقلها إليهم يحيى موسى.
 

وأردف “الباز”، أنه لهذا السبب كان الدكتور علي جمعة، حاد في حديثه عن الإخوان لأنه كان على قوائم الاغتيال، وأطلق عليه بالفعل ٦٠ رصاصة من عناصر حسم، لكن محاولة الاغتيال فشلت.

الباز يوسف القرضاوي اغتيال علي جمعة رمضان البوطي محاولة اغتيال علي جمعة

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