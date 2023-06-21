بينها عرض "البنات والصيف" فى ذكرى العندليب والسندريلا.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الأربعاء بعدد من الأنشطة الفنية والثقافية، ما بين عروض سينمائية ومسرحية، وأمسيات ثقافية، ومعارض تشكيلية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السادسة والنصف، تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات ورشة “أكوا” للكتابة الإبداعية. يليها في السابعة، وبالتزامن مع ذكري العندليب عبد الحليم حافظ، والسندريلا سعاد حسني، يعرض بنادي سينما الإبداع بالمركز، الفيلم الروائي الطويل “البنات والصيف”، من بطولة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، عن قصة لإحسان عبد القدوس وشارك في إخراجه 3 مخرجين هم: فطين عبد الوهاب، عز الدين ذو الفقار، وصلاح أبو سيف.

وبالتزامن مع عرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع، يعرض وفي نفس التوقيت في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزبرة بالقاهرة.

ــ احتفالية بمنجز الشهاوي الإبداعي

في سياق متصل، يحل الشاعر أحمد الشهاوي، في ضيافة صالون “حديث الأربعاء”، للاحتفاء بمنجزه الشعري، وذلك في السابعة مساء، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية. ويشارك في اللقاء كلا من الناقدين: دكتور أحمد مجاهد، والدكتور أحمد عمار.

يليها في الثامنة مساء، وعلي المسرح المفتوح بساحة مركز إبداع السحيمي بشارع المعز، العرض المسرحي “جوه الصندوق”، من إخراج إسلام إمام.

ــ العرض الأول لفيلم "وصية رجل حكيم" بعد ترميمه

وفي السابعة مساء، يقيم مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف، عرض سينمائي لفيلم "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم"، للمخرج داوود عبد السيد من إنتاج المركز القومي للسينما وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث أنه قد تم عرضه سابقاً بالدورة الـ 24 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة . ويعتبر هذه الفيلم التسجيلي من أعمال المخرج داوود عبد السيد في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة يتم فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

ــ بحيرة البجع بالمسرح الكبير

وفي الثامنة والنصف، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرض لباليه “بحيرة البجع”، والذي تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة، من إخراج أرمينيا كامل.

وفي السابعة والنصف، وعبر تطبيق زووم، تعقد ندوة بعنوان “المرأة الأجنبية في الحضارة المصرية القديمة منذ الأسرة الأولي حتي نهاية الأسرة العشرين”، ويحاضر فيها دكتور ممدوح فاروق محمد، مدير متحف إيمحتب بسقارة.

وضمن فعاليات مبادرة فلسفة بالبلدي، تعقد في السابعة والنصف، في مركز بيت الحياة بالإسكندرية، ندوة لمناقشة الطابع الفلسفي الساخر في رواية جورج أورويل “مزرعة الحيوان”.

ــ الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها في أفريقيا

وفي الثانية عشرة ظهرا، تستقبل قاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان “الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها في أفريقيا”، ويشارك فيها كل من: دكتورة أماني الطويل خبيرة الشئون الأفريقية، دكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد قنديل رئيس برنامج الطاقة.

وفي العاشرة صباحا، ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، ورشة فنية عن فن الأورجامي، وهو أحد الفنون الإبداعية في اليابان.

وفي السابعة مساء، ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حفل موسيقي فني بعنوان “