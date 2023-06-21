رئيس سوهاج الجديدة يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والزراعة

تفقد المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عدد من المشروعات في مجالات مختلفة منها مشروعات الإسكان والطرق والزراعة التنمية المستدامة قبل تسليم المشروعات للمستفيدين من المواطنين أو المستثمرين يرافقه نواب ومعاونيه رئيس الجهاز.

فيما يخص مجال الزراعة تكلفتها 5 ملايين جنية .



استهل عبدالله جولاته التفقدية برافق مسئولي إدارة المشروعات بالجهاز والشركات المنفذة عن كل مشروع أعمال الزراعة لمنطقة 50 عمارة والتي تم زراعتها ب20.000 متر مربع نجيل و5000 متر مربع مغطيات وعدد 500شجرة مظلة بقيمة 5 مليون جنيه.

وأوصى رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة اختيار أفضل المزروعات ورفض أى مزروعات غير مطابقة للمواصفات على الفور والاهتمام برى المزروعات وخصوصاً في هذه الفترة نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يخص تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي



وكما باشر رئيس الجهاز ويرفق مسئولي المهندسين التنفيذين للمشروعات تنفيذ أعمال مشروع انشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٧٣٥ فدان حيث يقام ٤٢ عمارة بإجمالي ١٠٠٨ وحدة سكينة مساحة الشقة ٩٠ الوحدة السكينة كاملة التشطيب.



وأكد رئيس جهاز سوهاج الجديدة على بضرورة الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى المواصفات وتكون على أعلى جودة.

وفيما يخص الطرق 15 مليون تكلفة أعمال الربط والأسفلت المرحلة الثانية بمنطقة 162 فدان

كما تفقد تنفيذ أعمال طرق منطقة 162 فدان تنفيذ بتكلفة 15 مليون جنيه تنفيذ طرق مرحلة ثانية طبقة أساس +طبقة رابطة أسفلتية لمنطقة 162 فدان قطع الأراضي بنشاط الأكثر تميزا وقد أوصى بضرورة الانتهاء من المشروع حسب البرنامج الزمني.

مشروعات الاسكان والطرق والزراعة بسوهاج الجديدة

مشروعات الاسكان والطرق والزراعة بسوهاج الجديدة

مشروعات الاسكان والطرق والزراعة بسوهاج الجديدة