الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: نواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد صفقة الحبوب

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق -خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الثلاثاء- "نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، و"هناك عدد من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".

وأوضح أنه تم التأكيد على أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا.

وقال إن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسؤوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة.

يذكر أن روسيا قد لفتت مرارا إلى إمكانية عدم تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية بعد 18 يوليو المقبل، بسبب عدم تنفيذ البنود الخاصة برفع القيود عن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة وإعادة أنبوب الأمونيا تولياتي–أوديسا إلى العمل.

الأكثر قراءة

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

سلماوي لـ"الشاهد": اعتصام وزارة الثقافة كان نموذجًا.. سقط بعده محافظ أسوان الإخواني

مانى يقود السنغال للفوز على البرازيل.. وألمانيا تخسر من كولومبيا وديًا

محمد سلماوى: 30 يونيو كانت ثورة عارمة أشعل المثقفون نيرانها

مشيرة خطاب تثمن اهتمام الشيوخ بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية

محمد سلماوى لـ"الشاهد": كنت أشفق على "مرسى" لأنه كان مجبرًا من الجماعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة