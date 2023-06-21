الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى لـ"الشاهد": كنت أشفق على "مرسى" لأنه كان مجبرًا من الجماعة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه بعد اعتصام المثقفين والفنانين بوزارة الثقافة، لمنع الوزير الإخواني من دخول مكتبه، كان هناك إحساس لديه أن المعركة أكبر من ذلك.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يعتصمون ضد وزير الثقافة، ولكنه تساءل ماذا  لو استجاب الرئيس لطلبهم وأقال الوزير، فهل تكون المعركة قد انتهت، ولهذا شعر أنه يجب التصعيد بما يملكون من أسلحة المثقفين وهي التوجيه الوجداني.

كان يجب تصعيد الاعتصام بالتصدي للرئيس نفسه

وتابع، أنه رأى أنه يجب عمل شيء على مستوى أعلى وهو أن يتصدوا لرئيس الجمهورية شخصيًا مع إدراكه أنه طوال الوقت كان يشفق عليه، مؤكدًا أن "مرسي"، كان مجبرًا وغير معترض ويعلم أنه جاء ليخدم الجماعة ومضطر ليراضي المثقفين ويقوم بأعمال منافية لما يتحدث بها.

محمد سلماوى مرسى مجبر الجماعة رئيس الجمهورية التصعيد وزير الثقافة

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