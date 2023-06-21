الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى: الشعب المصرى أدرك أن مقاليد الحكم بيد المرشد وليس محمد مرسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي،  إنه كان هناك أمواج متلاطمة من البشر في بداية شارع طلعت حرب في 30 يونيو، معبراً: "كانت زوجتي تشعر بالإرهاق الشديد، وبعد دخولنا شارع طلعت حرب من أجل الاستراحة من هذا الزحام الذي كان يوجد في ميادين مصر وجدنا مجموعة من المثقفين في هذا المكان، وكانت المفاجأة أن شارع طلعت حرب أن أكثر ازدحاماً".

هتافات المصريين

وأضاف “سلماوي”، في حديثه، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان سيشعر بالندم الشديد إذا لم ينزل في هذا اليوم، خاصة وأنه كان يدرك أن أحداث 30 يونيو قد لا تتكرر عبر التاريخ مرة أخرى.

وأوضح أن هتافات المصريين في هذا اليوم كانت متمثلة في شعار واحد وهو "يسقط حكم المرشد"، وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن المرشد هو أساس الحكم في مصر وليس محمد مرسى.

وتابع: "الشعب المصري عنده حس غريب يقدر يقيم كل واحد بحجمه مهما كان حديث الرئيس، الشعب قادر على تحديد من يريد خدمة الوطن ومن يريد خدمة الجماعة". 

واختتم: “الشعب المصري عندة حس غريب يقدر يقيم كل واحد بحجمه مهما كان حديث الرئيس، الشعب قادر على تحديد من يريد خدمة الوطن ومن يريد خدمة الجماعة”. 

أحداث 30يونيو

واستطرد: "الشعب المصري خرج في 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان بالكامل وليس إسقاط مرسي فقط".

وأشار إلى أن مشهد 3 يوليو كان نتيجة النضال على مدى عام كامل، وكان الانتصار حين تم عزل محمد مرسي عن الحكم، وهذا اليوم سيظل راسخاً بأذهان المصريين. 

محمد سلماوى 30 يونيو الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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