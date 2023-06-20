محمد سلماوى: 30 يونيو كانت ثورة عارمة أشعل المثقفون نيرانها

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي إن دور المثقفين دائمًا ما يكون سابقًا عن الحدث ويشعل النيران ويؤدي للحدث، وبدون دور المثقفين قد لا يقع الحدث، في كل الثورات.

أضاف سلماوي، خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد قيام ثورة 25 يناير اجتمع مجموعة من شباب الميدان مع الكتاب وقالوا كتاباتكم وأعمالكم الأدبية هي التي حفزتنا.

وتابع "يوم الحدث نفسه المثقف مثله مثل بائعة الجرجير، الاثنين أصبحوا جنودًا في جيش واحد، والجندي لا يفرق خريج هندسة أو فلاح في الصعيد".

ووصف مشهد 30 يونيو، قائلًا: "يوم 30 يونيو كنت في ميدان التحرير، كورنيش المعادي كان مليان سيارات زوجتي صممت تنزل، قلنا نركب المترو، المترو كان فيه زحام شديد وحر، خرجنا بصعوبة من الزحام وقفنا فوق المحطة ساعة مش عارفين نتحرك وسط بحر من البشر".

وختم: "لو منزلتش كان هيفوتني مشهد لن يتكرر في حياتي، الكل ثائر ثورة عارمة، والهتافات تعلو: يسقط يسقط حكم المرشد".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.