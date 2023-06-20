الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر هجوم مجموعة عليهم بالطريق الصحراوي بأسوان

الإسعاف
الإسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر هجوم مجموعة عليهم بالطريق الصحراوي فى أسوان، اليوم الثلاثاء، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت الجهات الأمنية فى أسوان، إخطارًا يفيد بهجوم مجموعة أشخاص على آخرين بالطريق الصحراوي وتحديدا عند الكيلو 90، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحري والمعاينة تبين إصابة 5 أشخاص إثر هجوم مجموعة من الأشخاص عليهم، وتبين أن المصابين هم عبدالرحيم علي غريب، وعمره  ١٦ سنة، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجمال عبدالحميد عطا، وعمره  ٦٢ سنة كدمات وسحجات بالوجه والرقبة، ومحمد نور عطا، وعمره ٢٠ سنه، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح بالعين اليسري، وإسلام نور، عمره ٢٦سنة، وإصابته بخلع بالكتف الأيسر والزراع الأيمن، وأشرف ممدوح، وعمره ٢٦ جرح قطعى بفروه الرأس، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها. 

اصابة 5 اشخاص الدفع بسيارات الإسعاف الطريق الصحراوي طريق الصحراوي أسوان مستشفى إدفو

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