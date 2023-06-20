"الصحفيين" تكشف حقيقة تنظيم ندوة لإحياء ذكرى وفاة الشعراوى

كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن حقيقة ما أثير حول استضافة النقابة ندوة بعنوان "الشعراوي المرجع والضمير".

وأكد "كامل" أن النقابة لم تستضف ندوة بهذا العنوان، ولم تتلق طلبًا لإقامتها.

الشعراوي المرجع والضمير

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الإعلان عن أي نشاط يكون من خلال المنصات الرسمية للنقابة، بجانب إرسال "إيميل" للصحفيين لإعلامهم بالنشاط.

قرار نقابة الصحفيين

وفي سياق متصل، أضافت دعاء النجار، أنه لن يتم عرض هذه الندوة على مجلس نقابة الصحفيين، معبرة: "المواعيد اللي في البيان عن الخبر غير صحيحة".