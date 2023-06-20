تفاصيل زيارة رئيس وزراء الهند إلى الولايات المتحدة

أعلنت صحيفة تريبيون إنديا، مساء الثلاثاء، عن وصول رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لواشنطن في محاولة لمواجهة العملاق الصيني.

وبحسب الصحيفة، سيقود مودي الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا في مقر الأمم المتحدة وسيعقد محادثات ثنائية مع الرئيس جو بايدن في واشنطن؛ لمناقشة العلاقات في مجالَي الدفاع والتكنولوجيا.

ووصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، في المحطة الأولى في أول زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة، كما يجتمع مودي مع قادة الأعمال ويتفاعل مع المجتمع الهندي ويلتقي بقادة الفكر من مختلف مناحي الحياة.

زيارة تاريخية إلى مصر

ووفقًا للتقرير الهندي يزور مودي الولايات المتحدة في الفترة من 21 - 24 يونيو بدعوة من الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن اللتين ستستضيفانه في مأدبة عشاء رسمية بعد غدٍ الخميس، وتشمل الزيارة كلمة لرئيس الوزراء في الجلسة المشتركة للولايات المتحدة.

في بيان مغادرته، قال مودي إن هذه "الدعوة الخاصة" من الرئيس بايدن والسيدة الأولى لزيارة دولة هي انعكاس للحيوية والشراكة بين الديمقراطيات.

وقال رئيس الوزراء: "سأبدأ زيارتي في نيويورك، حيث سأحتفل باليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو في مقر الأمم المتحدة مع قيادة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي"، مضيفًا: "إنني أتطلع إلى هذا الاحتفال الخاص في نفس المكان الذي دعم اقتراح الهند في ديسمبر 2014 للاحتفال باليوم الدولي لليوجا".

وبعد 9 سنوات من اقتراح رئيس الوزراء مودي لأول مرة من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لليوجا كإحياء سنوي، سيكون الزعيم الهندي لأول مرة في مقر الأمم المتحدة لقيادة جلسة اليوغا في احتفال تاريخي بهذا اليوم.

من نيويورك، سيتوجه مودي إلى واشنطن العاصمة حيث سيجري محادثات مع الرئيس بايدن.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس بايدن أُتيحت له الفرصة للقاء عدة مرات منذ زيارته الرسمية الأخيرة للولايات المتحدة في سبتمبر 2021، حيث قال مودي: "ستكون هذه الزيارة فرصة لإثراء عمق شراكتنا وتنوعها".

وقال مودي إن مناقشاته مع الرئيس بايدن وغيره من كبار القادة الأمريكيين ستوفر فرصة لتوطيد التعاون الثنائي، وكذلك في المنتديات متعددة الأطراف مثل G20 وQuad وIPEF (الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ من أجل الازدهار).

في إشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي قدم دائمًا دعمًا قويًا من الحزبين للعلاقات الهندية الأمريكية، قال مودي إنه خلال زيارته سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي بدعوة من قيادة الكونجرس.

أضاف "الروابط القوية بين الناس كانت مفيدة في تنمية الثقة بين بلدينا. إنني أتطلع إلى لقاء الجالية الهندية الأمريكية النابضة بالحياة والتي تمثل أفضل ما في مجتمعاتنا".