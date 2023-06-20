بأنشطة لأهالي المحروسة.. قصور الثقافة تواصل فعالياتها المكثفة بالإسكان البديل

قدمت الإدارة العامة لثقافة الطفل، اليوم الثلاثاء، فعاليات لأهالي الإسكان البديل بالمحروسة، وذلك ضمن فعاليات ثقافية وفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة فى مدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وشملت ورش فنية وثقافية للأطفال في مجال الأشغال اليدوية والورش الفنية والحرفية لدورها في تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار وتعديل السلوك وإكسابهم فنيات بعض الحرف.

كما تضمنت الفعاليات حوارا توعويا مفتوحا تحدثت به الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، عن أهمية دور الأسرة المصرية وعن قيمة الفن والثقافة وغرس روح المحبة والتسامح، كما تطرقت للبرامج المقدمة لدعم المواطنين في المناطق الجديدة الآمنة عبر تقديم الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة.

ونفذت شرين عبد المولى مطوية حائط بعنوان "صحتي هى حياتي" تضمنت معلومات عن مفهوم الصحة والقدرة الجسدية والعقلية على التكيف مع البيئة وعن أهمية الصحة وممارسة الرياضة، وقدمت ورشة بعنوان "تصميم وتنفيذ إكسسوار وحلي" للمدربة منى عبد الوهاب وتم خلالها التعريف بأنواع المعادن والخرز والأحجار المستخدمة في الإكسسوار والحلي، وكيفية استخدام خامات بسيطة في تصميم وتنفيذ الأساور من السلك البلاستيك، كما نفذت ورشة إعادة تدوير لعمل زهور من الفوم الجليترو العصا الخشبية للمدربة رانيا شلتوت.

قدمت كذلك العديد من الورش الأخرى ومنها ورشة حرف بيئية لعمل محافظ من الجلد للمدرب محمد كمال، وورشة رسم على الوجوه شخصيات كارتونيه مستوحاة من عالم ديزنى لإسعاد الأطفال للمدربة عبير شلتوت ووليد سعد، بالإضافة لفقرات فنية وعرض مسرحية العرائس الوردة الزرقاء لفريق عرائس جاردن سيتي.

وكان مركز شباب أهالينا قد شهد عددا من الفعاليات أمس الاثنين، حيث شاركت الإدارة العامة لثقافة الطفل بورش أشغال يدوية، ونفذت المدربة نبيلة حسن ورشة رسم حر لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، وأخرى للتشكيل بالورق الملون، كما نفذت المدربة شيرين عفيفي ورشة بعجينة السيراميك. إلى جانب ندوة بعنوان مشكلات الأسرة الاجتماعية والتى قد تؤثر على سلوكيات الفرد وتعوق مستقبله.

كما شاركت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بورشة حلي وإكسسوارات للمدربة أم السعد محمد، وتضمنت الفعاليات مشاركة الإدارة العامة لثقافة المرأة بورش أشغال يدوية فى مجال التريكو لعمل منسوجات من التريكو نفذتها المدربة مشيرة نجيب بالإضافة لورشة حلي وإكسسوارات من الخرز الملون والأسلاك البلاستيك نفذتها المدربة ميرفت حامد.

تأتي الفعاليات ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، في إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.