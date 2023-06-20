الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا لتمديد صفقة الحبوب

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وكذلك  تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

أضاف المتحدث: "نعتزم مواصلة هذا العمل بقدر ما نستطيع"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وذكر أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وأردف: أن "هناك عددًا من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلق بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".

وتابع المتحدث "أكدنا بوضوح أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا".

أشار إلى أن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليًا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسئوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة.

​​الأمم المتحدة صفقة الحبوب تمديد ​أوكرانيا ​روسيا

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