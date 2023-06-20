أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن عدم العثور على أي أثر للغواصة المفقودة حتى الآن، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية عرقل البحث عن غواصة السياح المفقودة.

وأضاف بيان خفر السواحل الأمريكي، أن عمليات البحث عن الغواصة المفقودة تتم في نطاق نحو 760 ميل مربع، لافتة إلى أن عمليات البحث عن الغواصة المفقودة يشارك بها خفر السواحل الكندي.



وتابع خفر السواحل الأمريكي: “لم نعثر على أي أثر للغواصة المفقودة حتى الآن، وليس لدينا كل الأدوات اللازمة للبحث عن الغواصة المفقودة”.



وأكد خفر السواحل الأمريكي، أن هناك نحو 40 ساعة من الهواء تكفي للأفراد داخل الغواصة المفقودة، كما أن جهود إنقاذ غواصة السياح المفقودة لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

ووفق شبكة سي بي إس نيوز، قال خفر السواحل الأمريكي بعد ظهر الثلاثاء، إن الغواصة التي فقدت أثناء نقلها خمسة أشخاص إلى حطام تيتانيك، بقيت حوالي 40 ساعة من الهواء الذي يسمح بالتنفس.

وقال مسؤولون، إن الغواصة كانت تحتوي على 96 ساعة من الأكسجين كحد أقصى على متنها.

وفقدت سفينة أبحاث كندية الاتصال بالغواصة أثناء الغوص صباح الأحد على بعد 900 ميل شرق كيب كود، ماساتشوستس، وكانت السلطات الأمريكية والكندية تبحث عنها.

وقال النقيب في خفر السواحل جيمي فريدريك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، إن حوالي 40 ساعة من الهواء القابل للتنفس المتبقي كان تقديرًا يعتمد على 96 ساعة من الأكسجين المتاح.

وقال إن السلطات تعمل على مدار الساعة في البحث في المحيط الأطلسي عن الغواصة المفقودة، واصفا هذه الجهود بأنها "عملية معقدة بشكل لا يصدق".

وقال فريدريك: "سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على عملية الإنقاذ وهناك جهد صحفي كامل في الملعب للحصول على المعدات في مكان الحادث بأسرع ما يمكن".

وأكدت شبكة سي بي إس نيوز، أن رجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود ونجله سليمان والمستكشف البريطاني هاميش هاردينج والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، كانوا على متن السفينة.

وأكدت بي بي سي نيوز أن ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Expeditions، مقرها الولايات المتحدة وخططت للرحلة، كانت أيضًا على متن السفينة.

قال خفر السواحل، إن آخر اتصال مسجل من الغواصة كان حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد.