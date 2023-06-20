الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم محمود عبدالعزيز ونور فى العرض الخاص لفيلم "بيت الروبى" (صور)

نور وكريم محمود عبد
نور وكريم محمود عبد العزيز

وصل منذ قليل كريم محمود عبدالعزيز وشقيقه الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إلى العرض الخاص للفيلم السينمائي "بيت الروبي" المقام حاليا بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر.

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ومن المقرر طرح فيلم بيت الروبي للجمهور بالسينمات غدًا الأربعاء؛ ليستمر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

 قصة وأحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية أنفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

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وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

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أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

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وكان آخر أعمال كريم فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلم، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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إطار كوميدي إجتماعى أفلام عيد الأضحى المقبل اعي المنتج محمد محمود عبد العزيز الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز المخرج بيتر ميمي طار كوميدي إجتماعى

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