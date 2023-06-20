تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار الأمريكي شهد تصدرًا على محركات بحث جوجل، خلال الفترة الماضية، لذلك ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

لم يتغير سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.