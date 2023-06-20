الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود هجوم البرتغال في مواجهة أيسلندا اليوم

رونالدو
رونالدو

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه في مواجهة أيسلندا مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا.

ويقود الفريق كريستيانو رونالدو، في لقائه الدولي رقم 200، مُحققًا رقمًا قياسيًا كأول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الرقم من المشاركات مع منتخب بلاده.

وتجدر الإشارة إلى أن لاعب خط الوسط جواو موتينيو يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخهب البرتغالي برصيد 146 مباراة ويليه المدافع بيبي في المركز الثالث برصيد 133 مباراة.

ويتصدر المنتخب البرتغالي، المتوج بلقب يورو 2016، المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 برصيد تسع نقاط حصدها بالفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن.

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام أيسلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز، دييجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز، روبن نيفيز، دانيلو

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا

البرتغال رونالدو آيسلندا كريستيانو رونالدو تصفيات امم اوروبا

الأكثر قراءة

نجاة 17 شخصًا من الموت فى حادث بمدينة 15 مايو

"دور المجتمع المدنى فى مواجهة الأزمات".. جلسة نقاشية بمؤتمر مكتبة الإسكندرية

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"الدستور" ينفرد بأسباب تعدى طبيب بجامعة طنطا على أستاذه

رئيس جهاز السادات يوجه شركات المقاولات بالمدينة بسرعة الانتهاء من أعمالها

الحوار الوطني ..برلماني يوصي بإعادة تقسيم الفئات المستحقة للدعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام