رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود هجوم البرتغال في مواجهة أيسلندا اليوم

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه في مواجهة أيسلندا مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا.

ويقود الفريق كريستيانو رونالدو، في لقائه الدولي رقم 200، مُحققًا رقمًا قياسيًا كأول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الرقم من المشاركات مع منتخب بلاده.

وتجدر الإشارة إلى أن لاعب خط الوسط جواو موتينيو يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخهب البرتغالي برصيد 146 مباراة ويليه المدافع بيبي في المركز الثالث برصيد 133 مباراة.

ويتصدر المنتخب البرتغالي، المتوج بلقب يورو 2016، المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 برصيد تسع نقاط حصدها بالفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن.

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام أيسلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز، دييجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز، روبن نيفيز، دانيلو

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا