الثلاثاء 20 يونيو 2023
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سياسي

"النبراوى" يبحث ملف التعليم الهندسى مع رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

طارق النبراوي
طارق النبراوي

التقى طارق النبراوي، نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، د.علاء عشماوي، وذلك مساء اليوم بمقر الهيئة، بحضور الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة، والدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، عضو لجنة التعليم الهندسي بالنقابة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالتعليم الهندسي، وإجراءات تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة، وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.

خلال الجلسة تم التأكيد على أهمية حصول المعاهد الهندسية على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم؛ لرفع كفاءة التعليم الهندسي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين الجانبين، وسيجري ترشيح عدد من المهندسين ذوي الخبرة للانضمام إلى لجان الهيئة لمراجعة المعاهد، والمشاركة في أعمال الزيارات الميدانية للتقييم والاعتماد.

من جانبه، أبدى الدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، تفهُّمًا كبيرًا لما طرحه وفد نقابة المهندسين من مقترحات وخطة عمل بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الجانبان إلى أن ثمة حاجة مُلحة لتضافر جهود النقابة والهيئة لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، وضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة والنقابة في هذا الصدد.

يأتي اللقاء في إطار سعي نقيب المهندسين للتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية والمختصة، من أجل رفع جودة مستوى خريجي التعليم الهندسي، وستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التواصل والتفاعل بين النقابة والهيئة في هذا الملف.

المهندس طارق النبراوي المهندسين الدكتور أحمد البدوي التعليم الهندسي المعاهد الهندسية

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