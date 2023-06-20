الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى البرغوثى: نطالب بتحرك عربى حقيقى لمواجهة انتهاكات الاحتلال

فلسطين
فلسطين

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الاضطراب وعدم الاستقرار يُسيطر على الأوضاع في فلسطين، نتيجة الهجوم المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

معاناة وطن 

وأكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار التهديدات والتصعيد الإسرائيلي سبب هذا الاضطراب الفلسطيني، وإسرائيل مسئولة عن كل نقطة دماء سقطت من الأبرياء.

وأضاف أنه رغم هذه التهديدات المتكررة إلا أن الشعب الفلسيطيني لم ييأس من الجهاد حفاظًا على الوطن. 

جرائم الاحتلال

وتابع: "استمرار المستوطنين في أعمالهم الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني يعني عدم احترام والتزام الهدن الموضوعة من قبل المجتمع الدولي".

واستطرد: "نطالب من الصعيد العربي بالتحرك والتكاتف مع الشعب الفلسطيني ولا يكون التحرك مقتصرًا على إصدار البيانات، كما نطالب بالمقاطعة العربية للحكومة الإسرائيلية".

مصطفى البرغوثي المبادرة الوطنية الفلسطينية الحرب في فلسطين جرائم إسرائيل “القاهرة الإخبارية”

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