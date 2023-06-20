غنيم: يوجد تخوف من الثورة الصناعية الخامسة وخروج التطبيقات عن السيطرة

قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنه بعد الثورة الصناعية الرابعة قامت السويد بوضع لشريحة تحت الجلد لكل طفل يولد بها تحمل بياناته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إيلون ماسك، مالك "تويتر"، أعلن عن زرع شريحة في مخ الإنسان لتحسين وظائفه الصحية خاصة كبار السن، مؤكدًا أن القادم أنه يمكن أن يسجل الشخص أرشيفه وذكرياته، كما أن الشريحة تحت الجلد ستحل محل الموبايل مستقبلًا.

لا يوجد قوانين تحمي الجنس البشري من التطبيقات

وأكد أنه يوجد تخوف لدى المخترعين لهذه التطبيقات خاصة في أمريكا وأوربا، وقالوا إن الثورة الصناعية الخامسة لابد من التقليل فيها لأن الروبوتات والتطبيقات ستخرج عن السيطرة لأنه لا يوجد قوانين تحمي الجنس البشري من التطبيقات.

وأشار إلى أن التطبيقات يجب أن تكون للأعمال الشاقة والتي بها حسابات ولكن نريد الإنسان أن يشعر بإنسانيته وتكون آداة مساعدة ولا تسيطر على الإنسان مستقبلًا.