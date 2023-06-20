الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ومخالفات وبناء دون ترخيص ببنى مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 21 بمركز بني مزار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات أسفرت عن رصد وإزالة 16 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ورئيس حي غرب وإدارة الإشغالات والإزالات بإزالة ٦حالات بشارع المدينة المنورة وشارع السلام وشارع المغسلة، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، وتشميع منزلين بشارع متفرع من شارع السلام للقيام بأعمال مخالفة.

وأضاف رئيس المركز، أن سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز وإدارة الإزالات والإشغالات تمكنوا من إزالة حالتين تعد على أرض زراعية الأولى على مساحة 10 أسهم بحوض الشيخ أحمد علي، والثانية على مساحة 8 أسهم بحوض العمدة، وتم تسليم الموقع إلى مسئول الجمعية الزراعية.

كما أزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام 4 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني أرض إصلاح زراعي بقرية الجرنوس وشلقام، وقام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج بفك شده خشبية بقرية الجندية لمنزل داخل الحيز العمرانى دور أول بدون ترخيص، وتم التحفظ على جزء من الخشب بالوحدة المحلية بأبوجرج مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المنيا إزالة 16 حالة تعدي ومخالفات بناء الأراضي الزراعية بقري بني مزار الموجة 21 لإزالة التعديات عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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