الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. حزب الجيل يطالب بالإبقاء على الدعم العيني للسلع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالإبقاء على الدعم العينى السلع والخدمات التى تقدمه الدولة للمواطنين وإعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية من خلال إجراء تطوير شامل لها بما فى ذلك التطوير الإدارى والمالي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة المملوكة لها وترشيد النفقات وتعزيز مواردها الذاتية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

كما طالب بتحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانونى يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة إلى شركات قابضة بما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وتصحيح الأوضاع المالية لها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، داعيًا إلى ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.

فيما أوصى سمير الشيخ ممثل حزب المحافظين بترشيد فاتورة الاستيراد البالغة أكثر من 90 مليار دولار لأدنى حد ممكن وإعطاء الاولوية للسلع الاستراتيجية الأساسية ومكونات التصنيع والقطاع الدوائى وايقاف استيراد جميع المنتجات لها بديل محلى لمدة 3 سنوات.

كما أوصى بتعظيم وزيادة الايرادات عن المقدر بالموازنة العامة 2023 /2024 ما قدره 14ر2 تريليون جنيه بموارد حقيقية بخلاف الضرائب لتخفيض عبء العجز بالموازنة العامة مع العمل على خفض الانفاق الحكومي، ووضع ضوابط لمبلغ الدعـم وتنشيط الصادرات وربطها بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الأجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك.

وأكد ضرورة دعم وتنشيط الصادرات المصنعة أو نصف مصنعة مع تخفيض تصدير الخام السلعى لإضافة قيمة مضافة تزيد من الحصيلة التصديرية كما ونوعا، ودعم وتنشيط السياحة الواردة لمصر بتنوعها من الأنشطة السياحية المتنوعة، وتوحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة،و  دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي.

ناجي الشهابي حزب الجيل الهيئات الاقتصادية الهيئات الطابع الاقتصادي شركات قابضة حزب المحافظين

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