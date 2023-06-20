الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب": الهدف من قانون الصناعة الموحد القضاء على التضارب

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه لا توجد دولة بالعالم بها قانون الصناعة، وصدرت له اللائحة التنفيذية، ثم تصدر بعدها عشرات القرارات الوزارية، موضحًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تضارب التشريعات وتداخلها، بجانب التعديلات علي القانون، مشددًا على ضرورة وجود قانون ثابت، لائحته التنفيذية واضحة بإجراءات سهلة ومرنة: الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء علي التضارب والتداخل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم.

مصلحة الجمارك: ننفذ 71 قانونًا
وطالب ممثل عن الجمارك بصياغة مادة داخل مشروع القانون للربط الإلكتروني بين وزارة الصناعة والجهات المنوط بها الشفافية، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تنفذ ٧١ قانونًا.

وأفادت شيرين خلاف ممثل عن وزارة التخطيط، بأن أهمية القانون تكمن في توحيد قاعدة البيانات الصناعية، كما أن ملامح القانون تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

المهندس معتز محمود لجنة الصناعة مجلس النواب قانون الصناعة القانون

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