وزير العدل يشهد ختام فعاليات منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

شهد اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، ختام المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي جرى على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة للتعاون المثمر لتطوير منظومة الإفلاس وإعادة هيكلة الأعمال، وشارك فيه العديد من المتحدثين والنظراء من مختلف دول العالم وممثلين عن مجموعة البنك الدولي وإنسول إنترناشيونال وبرنامج تطوير القانون التجاري بأمريكا، بحضور وفود من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



واستهدف المنتدى إلقاء الضوء على أهمية الآليات المستحدثة في منظومة إعادة الهيكلة و التي تهدف إلى الأخذ بيد المُتعثرين وإتاحة فرص بديلة من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي للدول ، وإبراز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس واستخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، واستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المقارنة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة والإفلاس.



وفي كلمته أشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن جدول أعمال المنتدى شمل مختلف المحاور والأُسس التي من شأنها دفع قطاع الاستثمار قُدماً سواءً فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الآليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه ودور المحاكم المتخصصة في ذلك.

كما أشار إلى أهمية تدريب القضاة في هذا الخصوص وكيفية تعزيز سبل التعاون والتقارب بين الدول المشاركة في هذه المجالات.



وفي ختام كلمته توجه وزير العدل بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الفاعل، وأعرب عن تقديره للمشاركين في أعماله وجلساته ورغبتهم الواضحة وجهدهم الثمين التي بلورتها نتائج هذا المنتدى متمنياً استمرار التواصل النافع والتعاون المثمر بين دول المنطقة بما يضاعف من نهضتها ورقيها.