الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفيرة السعودية بواشنطن: "إكسبو الرياض 2030" ستكون أفضل نسخ المؤتمر فى تاريخه

إكسبو
إكسبو

أعلنت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر، اليوم الثلاثاء، عن التزام المملكة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه، لافتة الى أن "إكسبو الرياض 2030" سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات.

وذكرت ريما بنت بندر، أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور "إكسبو الرياض  2030"، حيث تعتبر الرياض وجهة سياحية عالمية استثنائية وستكون جاهزة لاستضافة المؤتمر. 

في السياق ذاته، من المقرر الإعلان عن الفائز في نوفمبر 2023، بمناسبة الجمعية الـ173، بعد اقتراع سري من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 179 دولة، حيث يقيم في الوقت الحالي  المكتب الدولي ترشيحات المتأهلين للتصفيات النهائية الثلاثة الذين يرغبون في استضافة معرض إكسبو 2030: بوسان والرياض وروما، حيث سيتم الإعلان عن المدينة الفائزة في نوفمبر المقبل.

وتنعقد الجمعية العامة الـ172 للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث سيتم تقديم التقارير النهائية للبعثات الاستقصائية التي نفذتها هيئة الرقابة في الأشهر الأخيرة؛ لتقييم المرشحين لمعرض إكسبو 2030.

السعودية التزام المملكة العربية السعودية تنظيم نسخة

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