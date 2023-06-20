شريف الجبلي: حان الوقت لقانون "صناعة موحد" يقضي على السلبيات

أكد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحّد يقضى علي السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون الصناعة الموحد.

أضاف رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون المكون المصرى أكثر من 70٪؜ في الصناعة، بجانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية فهناك دول غزت افريقيا ولم نعد قادرين علي منافستها موضحا ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين في مصر.

وأوضح أنه لا توجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة وتضع خطة وتتابع ويتم تنفيذها على أرض الواقع موضحا أنه ينبغي أن يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي إلى زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة في مصر.

قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة نسعى لتشريع قانون لا يوجد به أي عوار او أزمات تواجه المستثمر في المستقبل، طالبا من المستثمرين تقديم مسودات حول تصورهم للقانون بما يتماشي مع الدولة وإمكانيتها.