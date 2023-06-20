الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الفتى الذهبى.. بيلينجهام ينافس جابى وموسيالا وسيلفا على الجائزة

بيلينجهام
بيلينجهام

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي عن موسم 2022-2023.

 

وضمت القائمة 100 لاعب على رأسهم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ والإسباني جابي نجم برشلونة.

 

وكان جابي لاعب برشلونة توج بالجائزة العام الماضي متفوقًا على الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الريال، موسيالا، وبيلينجهام.

 

وجاءت قائمة أول 10 لاعبين كالآتي:

 

1 - جمالا موسيالا (بايرن ميونخ) 

2- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

3- بابلو جابي (برشلونة)

4-  أنتونيو سيلفا (بنفيكا)

5- بالدي مارتينيز (برشلونة):

6-  تشافي سيمونز (آيندهوفن)

7- فلوريان فيرتز (ليفركوزن)

8- سيسكو (لايبزيج)

9- ديفين رينش (أياكس)

10- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

 

جائزة “الجولدن بوي” أو الفتى الذهبي تكافئ أفضل لاعب شاب في أوروبا على أدائه خلال موسم واحد. يجب أن يكون اللاعب أقل من 21 عاماً ليكون مؤهلاً، ويجب أن يلعب لنادٍ يلعب في أندية النخبة. 

 

أقيمت النسخة الأولى من الجائزة في عام 2003، وتعد صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، هي المؤسسة للجائزة.

 

 

 

 

 

 

الفتى الذهبي موسيالا بيلينجهام جابي جود بيلينجهام

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