وزير العدل يفتتح مقر فرع الهيئة الجديد بمدينة 6 أكتوبر

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر .



وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما، وحضر الحفل

المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق، المستشار سامي محمدي رئيس قطاع الإدارية العليا

المستشار خالد زين رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري أمين عام الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني.

كما حضر المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، ويذكر أنه في عهد المستشار محمد بكر رئيس الهيئة تم تطوير وإنشاء مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة السويس، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة محافظة البحر الاحمر، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين محافظة الإسكندرية.



ومشروع رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين محافظة الجيزة، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

وكرم المستشار محمد بكر رئيس الهيئة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق وسلم سيادته درع الهيئة تقديرا لما قدمه للهيئة إبان فترة توليه رئاستها، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب وئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.