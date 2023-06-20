الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يفتتح مقر فرع الهيئة الجديد بمدينة 6 أكتوبر

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر .


وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما، وحضر الحفل
المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق، المستشار سامي محمدي رئيس قطاع الإدارية العليا 
المستشار خالد زين رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري أمين عام الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني.

كما حضر المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، ويذكر أنه في عهد المستشار محمد بكر رئيس الهيئة تم تطوير وإنشاء مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة السويس، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة محافظة البحر الاحمر، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين محافظة الإسكندرية.


ومشروع رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين محافظة الجيزة، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

وكرم المستشار محمد بكر رئيس الهيئة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق وسلم سيادته درع الهيئة تقديرا لما قدمه للهيئة إبان فترة توليه رئاستها، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب وئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

وزير العدل قضايا الدولة مدينة السادس من أكتوبر الدروع التذكارية

الأكثر قراءة

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفسخ عقده مع طارق حامد

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام