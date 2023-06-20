الزمالك يفاوض ثنائي المظاليم

دخل مسئولو نادي الزمالك، في المفاوضات مع اثنين من لاعبي دوري الدرجة الثانية للتعاقد معهما بداية من الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع يسري وحيد لاعب فريق الترسانة إلى جانب عبده سمانة مهاجم فريق بلدية المحلة.

وتواصل مسئولو الزمالك في الساعات الماضية مع اللاعبين بجانب أنديتهما للتعرف على المطالب المالية من أجل التعاقد معهما خلال الموسم المقبل.

ورغم تحفظ مسئولو الزمالك على التعاقد مع أي لاعب من الدرجة الثانية لكن تألق الثنائي في الموسم الجاري وظهورهما بشكل مميز دفع الإدارة لتغيير الاستراتيجية من أجل التعاقد معهما وقد يتم إعارتهما في الموسم المقبل لاكتساب من الخبرات قبل الاعتماد عليهما بشكل رسمي.

ويتحرك مسئولو الزمالك في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق والتعاقد مع لاعبين سوبر وسط المنافسات القوية المنتظرة للزمالك على كافة المستويات.