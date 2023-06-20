عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، أن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية حادثة فردية وخاصة أن الكلية يوجد بها ١٣ مستشفى وتقوم بإجراء ١١٦ ألف عملية سنويا علاوة على استقبال مليون و٧٠٠ ألف مريض سنويا، مشيرا إلى أن جميع الأحداث التى حدثت فى ولاية النيابة العامة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النيابة العامة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوت وصورة، مشيرا إلى أن الكلية قامت بعمل تحقيق إدارى واستمعت إلى شهود الواقعة وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.

وكان مصدر داخل جامعة طنطا، قد كشف أن الدكتور الذى تم الاعتداء عليه من قبل معيد بكلية الطب جامعة طنطا كان قد تشاجر مع زميل له داخل غرفة العمليات باستخدام مشرط جراحة.

وشهدت كلية الطب بجامعة طنطا قيام معيد بالكلية بالتعدي بالضرب على أستاذ بقسم القلب بالمستشفى بضربة على رأسه بسلاح داخل عنبر بالمستشفى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي يفيد بقيام معيد بكلية الطب بالتعدي على الدكتور "عبدالهادي. ط" أستاذ القلب بجامعة طنطا داخل عنبر العلاج بالمستشفى وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.