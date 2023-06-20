الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرض لحادث.. رئيس المعاهد الأزهرية ينعي طالب الثانوية بكفر الشيخ

الشيخ أيمن عبدالغني،
الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

نعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الطالب هيثم مدحت على محمد، بلجنة بنين برية لاصيفر، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي وافته المنية أمس بالمستشفى، وذلك نتيجة تعرضه لحادث مروري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه  تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات بلبيس بمنطقة الشرقية الأزهرية، بامتحان الفلسفة بعد تعرضهما لحالة إغماء، وتم إسعافهما باللجنة لحين أداء الامتحان، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد انتهاء الامتحان، كما تم إسعاف طالب بلجنة التحرير بمنطقة الجيزة الأزهرية، بامتحان الفلسفة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.  

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771 ، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالب وطالبة،  535 بنين و235فتيات، مقسمين على 47 لجنة.

الشهادة الثانوية الأزهرية مادة الفلسفة والمنطق شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

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