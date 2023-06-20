الحوار الوطني.. ضحى عبد الحميد تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لدمجه

قدمت ضحى عبد الحميد، مستشار وزير المالية الاسبق، ٤ دراسات إلى إدارة الحوار الوطني بشأن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مأسسة متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأخيرا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية اصلاحية لهذا الملف.

وأكدت عبد الحميد خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، ضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وأن العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: “نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء”.

وطالبت بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.