الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. ضحى عبد الحميد تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لدمجه

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قدمت ضحى عبد الحميد، مستشار وزير المالية الاسبق، ٤ دراسات إلى إدارة الحوار الوطني بشأن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مأسسة متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأخيرا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية اصلاحية لهذا الملف.

وأكدت عبد الحميد خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، ضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وأن العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: “نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء”.

وطالبت بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.

البرامج والأداء اقتصاد غير الرسمى إدارة الحوار الوطني الحوار الوطنى المنظومة الرسمية لجنة الدين العام مستشار وزير المالية موازنة البرامج والأداء

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

طلاب "حقوق قنا" ينظمون ممرا شرفيا لتكريم أستاذهم بجامعة جنوب الوادي

لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا

سقوط بلكونة عقار فى العمرانية

رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع "مدحت والكبار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة