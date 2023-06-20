الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قبل قليل، مستشفى العلمين النموذجي؛ للتأكد من استعدادات المستشفى لاستقبال المرضى والمواطنين ومتابعة خطة التأمين الطبي لفصل الصيف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها أحمد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين. 

وتفقد محافظ مطروح، ووزير الصحة، العيادات الخارجية ووحدة الكلي والمعمل والطواري وعناية الاطفال ووحد الرنين والقسم الداخلي وقسم المبتسرين وقسم العظام والنسا والتوليد والعناية المركزة.

واستمع محافظ مطروح ووزير الصحة إلى شرحٍ مفصل من الدكتور شريف الملواني، عن طبيعة العمل بالعيادات الصباحية والمسائية العمل بالمستشفى، مشيدين باستعدادات مستشفى العلمين النموذجي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويشمل المستشفى ٤٨ سريرًا داخليًا، و٢٢ رعاية مركزة ومتوسطة وأطفال و٩ حضانات، بإجمالي ٧٩ سريرًا ضمن الطاقة الاستيعابية. 

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
الخدمات الطبية المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خطة التأمين الطبى محافظ مطروح مستشفى العلمين النموذجي

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