الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الإسكندرية: "التضامن" سددت 6 ملايين جنيه مصروفات طلاب متعثرين

نيفين القباج
نيفين القباج

قال عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المجتمع المدني له دور كبير ومتنوع ومتعدد، لافتًا إلى أنه عندما يكون المجتمع المدني قويًا تكون الدولة قوية.

ووجه قنصوة خلال فعاليات "مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، التحية لجميع ممثلي المجتمع المدني في الإسكندريه، لا سيما وأنه يستطيع أن يصل إلى الأسر البسيطة، مشيرًا إلى أن حجم التبرعات عن طريق الجامعة يصل إلى 500 مليون جنيه، مطالبًا المجتمع المدني بضرورة التحفيز على التعليم كما يحدث فى الصحة.

ولفت إلى أن المجتمع المدني سدد المصاريف عن الطلاب المتعثرين، كما سددت وزارة التضامن بناء على قرار وزيرة التضامن مصروفات بلغت ٦ ملايين جنيه.

وأوضح قنصوة أنه يتم العمل على رعاية الطلاب الموهوبين، كما هناك الكثير من البرامج بالتعاون مع الجامعات العالمية حتى يوجد منافسه عالمية "لو عندي طالب متفوق وغير قادر لازم يكون لديه فرصة متاحة، وأنه يحصل على التعليم المناسب حتى يكون متاحا له التعليم في الخارج".

معرض الجمعيات الأهلية المقام بمكتبة الإسكندرية

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الجمعيات الأهلية المقام بمكتبة الإسكندرية علي هامش فاعليات مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة  الذي يقام على مدار يومي 20/21 من شهر يونيو الجاري.

الجامعات العالمية التضامن الاجتماعي الجلسة الافتتاحية الجمهورية الجديدة الدكتور جمال عبد الجواد الدكتورة نيفين القباج

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