بريندان رودجرز والعودة إلى حصد البطولات مع سيلتك الأسكتلندي

وكأن نادي سيلتك الأسكتلندي هو النادي الذي يحتضن الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بعد كل إخفاق، ويساعده على محو آثار فشله مع النادي السابق، ويعيد إليه الثقة من جديد.

كان سيلتك قد أعلن عودة رودجرز إلى تدريب الفريق في ولاية ثانية تستمر 3 مواسم.

إقالة رودجرز من تدريب ليستر سيتي

رودجرز لم تشفع له النتائج الرائعة جدا التي حققها مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي منذ أن تولى مسئولية تدريبه في فبراير 2019، وتمت إقالته في إبريل الماضي بعد أن ساءت نتائج الفريق للغاية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع مركزه جدا إلى الـ19 قبل الأخير حيث لم يتمكن سوى من جمع 25 نقطة في 28 أسبوعا.

رحيل رودجرز عن تدريب ليفربول

سيناريو مشابه حدث من قبل حيث عقب رحيل رودجرز عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي في أكتوبر 2015 بعد أن تراجع ترتيب الفريق في البريميرليج إلى العاشر إذ لم يحصد سوى 12 نقاط في 8 أسابيع بعده بفترة ليست بالقصيرة تحديدا في مايو 2016 تولى رودجرز المسئولية الفنية لسيلتك.

بطولات رودجرز مع سيلتك

والمدهش أن سيلتك تحت قيادته الفنية لم يفقد لقبا محليا واحدا إذ حصل معه على 7 ألقاب حيث في كل موسم من الموسمين 2016 – 2017، و2017 – 2018 جمع ما بين 3 بطولات، وهي الدوري الأسكتلندي الممتاز، وكأس إسكتلندا، وكأس الرابطة الأسكتلندي، وقبل انتقاله في فبراير 2019 إلى ليستر فاز أيضا بكأس الرابطة الأسكتلندي.

رودجرز والفشل القاري مع سيلتك في موسم 2016 - 2017

لكن على المستوى القاري لم ينجح رودجرز على الاطلاق في قيادة سيلتك فنيا حيث في بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2016 – 2017 عجز عن تحقيق انتصار واحد في دور المجموعات، وقبع في قاع المجموعة الثالثة إذ لم يجمع سوى 3 نقاط من 3 تعادلات منها تعادلان مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتعادل واحد مع نادي بوروسيا مونشجلادباخ الألماني، و3 هزائم بواقع هزيمتين على يد نادي برشلونة الإسباني، وهزيمة واحدة على يد مونشجلادباخ.

موسم 2017 - 2018

وفي موسم 2017 – 2018 حدث تحسن طفيف حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية أيضا بـ3 نقاط حصدها من انتصار يتيم على نادي أندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، ولم يتعادل لكنه تلقى 5 هزائم منها هزيمتان على يد كل من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي بايرن ميونيخ الألماني، وهزيمة وحيدة على يد أندرلخت.

وباحتلاله هذا المركز تحول إلى بطولة الدوري الأوروبي لكنه خرج فورا من دور الـ32 على يد نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

رودجرز خلف الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي فضل الانتقال إلى تدريب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تدريب سيلتك.

نجاحات بوستيكوجلو مع سيلتك

حقق بوستيكوجلو نجاحا كبيرا أيضا في قيادة سيلتك فنيا من يونيو 2021 حتى يونيو 2023 إذ احرز معه في الموسمين 5 ألقاب، وجمع في كل موسم من الموسمين ما بين بطولتي الدوري الأسكتلندي، وكأس الرابطة الأسكتلندي، وفي موسم 2022 – 2023 فاز أيضا بلقب ثالث هو كأس إسكتلندا.

اللقب الوحيد الذي خسره سيلتك مع بوستيكوجلو

وبذلك اللقب الوحيد الذي فقده سيلتك مع بوستيكوجلو هو كأس إسكتلندا في موسم 2021 – 2022 حيث أقصاه نادي جلاسكو رينجرز من دور قبل النهائي.

الفشل في 3 بطولات قارية

وقاريا في موسم 2021 – 2022 شارك سيلتك في 3 بطولات إذ في التشامبيونزليج أطاح به نادي ميتييلاند الدنماركي من دور تصفيات التأهل 2 لينتقل إلى اليوروباليج، ونجح في دخول دور المجموعات، وأنهاه متواجدا في الترتيب الثالث في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على نادي فرينكفاروزي المجري، وانتصار وحيد على نادي ريال بيتيس الإسباني، ولم يتعادل لكنه تعرض لخسائر ثلاث منها خسارتان أمام نادي باير ليفركوزن الألماني، وخسارة واحدة أمام ريال بيتيس.

ليتحول إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وخرج فورا على يد نادي بودو/ غليمت النرويجي من دور تصفيات خروج المغلوب.

سيلتك في دوري أبطال أوروبا المنتهية

وفي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022 – 2023 لم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، وتذيل المجموعة السادسة دون أن يحقق انتصارا واحدا حيث لم يجمع سوى نقطتين من تعادلين مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، و4 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من نادي ريال مدريد الإسباني، ونادي آر بي لايبزيج الألماني.

طبعا ينتظر جمهور سيلتك من رودجرز أن يحقق نفس هذا النجاح الكبير في الولاية الثانية لكنها تتعشم أيضا في انجاز أوروبي.