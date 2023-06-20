الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 16 مخبزًا مخالفًا بمراكز المنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق (16) مخبزًا بلديًا بضواحي المحافظة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة شهور كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و(37) لسنة 2020، (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 10 مخابز بلدية بنواحي زاوية رزين ومنشأة سلطان بمنوف، ونادر وزاوية البقلي وبشتامى بالشهداء، وكمشيش بتلا وهورين ببركة السبع، لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

كما تم غلق 5 مخابز بلدية بنواحي زاوية البقلى بالشهداء وقرية هيت بمنوف وكفر طبلوها بتلا لمدة شهرين للقيام بضرب مبيعات وهمية وتوقف العمل بتلك المخابز بدون إذن رسمي من الجهات المعنية، وكذا غلق مخبز بلدى بناحية كفر ميت أبو الكوم بمركز تلا وذلك لتعدي المدير المسئول على أفراد الحملة أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

التموين و التجارة الداخلية الاشتراطات إدارة الرقابة التموينية إدارة الرقابة استغلال المواطنين

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