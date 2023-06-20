الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. بهاء ديمتري يطالب بطرح توصيات ومقترحات لحل مشكلات الصناعة

بهاء ديمتري
بهاء ديمتري

قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن ما طرح خلال جلسات الفترة الماضية بشأن تشخيص مشاكل الصناعة ومشاكل الاستثمار في مصر، هو ذاته الموجود المجلدات والكتب الموجودة في كل مكان. 

وناشد ديميتري الحضور، بالتركيز  خلال جلسة اليوم على طرح وتناول توصيات واقتراحات محددة لحل تحد معين أو عدة تحديات، على أن يكون المقترح قياسي وليس تشجيع صناعات صغيرة، فلا يوجد أحد على وجه الكرة الأرضية ليس لديه مشكلة.

وأضاف خلال كلمته في لجنة السياسات الصناعية، أن وجهة نظر الجميع ذات اهتمام خاص من قبل الدولة المصرية وجميعها تحت أمر رئيس الجمهورية، مثلما قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص، ولذلك فى عنقنا مسؤولية كبيرة جدا.

الدولة المصرية الحوار الوطنى الاستثمار في مصر السياسات الصناعية الكرة الأرضية بهاء ديمتري

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